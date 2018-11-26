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Bursa'ya Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor
AK Parti Bursa milletvekilleri, Uludağ Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi açılması için çalışma başlattı
Bursa'ya Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor
26 Kasım 2018 - İHA
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Bursa'ya Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor. AK Parti Bursa milletvekilleri, Uludağ Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi açılması için çalışma başlattı. 
Bursa sağlık alanında önemli bir eksikliği daha tamamlıyor. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Uludağ Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor. AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Refik Özen konuyla ilgili Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Yusuf Ulcay ile temasından sonra YÖK Genel Sekreteri Prof. Süleyman Necati Akçeşme ve Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Muhammet Güven ve Halil Eldemir'le görüştüler. AK Parti Bursa Milletvekillerinin başlattığı çalışmayla kentin uzun zamandır beklediği fakülte yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor.
Sağlık Bakanlığı ve YÖK devrede
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Sağlık alanında kamu ve özel sektör hastanelerinin yanında Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisine sahip olan Bursa'da diş hekimliği fakültesi olmaması önemli bir eksikliğimizdi. AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak, 24 Hazirandan itibaren birlikte hareket ederek kentimizin sorunlarının çözümüne dair yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu kapsamda Bursa'mızın beklediği Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılması noktasında Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile çalışmaları başlattık" dedi.
Esgin, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulacak Diş Hekimliği Fakültesi için üniversite yönetimimiz ve YÖK ile gerekli yazışmalar başladı. Norm kadro için yazımız Uludağ Üniversitemiz'den YÖK'e gönderiliyor. Sağlık Bakanlığı da Nilüfer'de bulunan Diş Hastanesi'nde afilasyon sürecini başlatacak. Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeri hazır. İnşaat sürecini de yakından takip edeceğiz. Süreç planlandığı gibi ilerlediğinde, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için öğrenci kayıt edilmesi en büyük arzumuz. Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

uludag universitesi profyusuf ulcay prof muhammet guven

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