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Burun estetiği davası sonrası KBB yanıtı: 'Yasal olarak yüzü bile gençleştirme hakkımız var'
Burun estetiği ameliyatlarını sahiplenen plastik ve genel cerrahlara Kulak Burun Boğazcılardan yanıt var: 'Sağlık Bakanlığı uzmanlık eğitimi müfredatına göre branşlar arası geçiş mümkün. Eğitim alındığı takdirde branşlar bu yöntemleri kullanabilir. Müfredata göre, KBB baş boyun bölgesini kapsadığı için KBB uzmanlarının yüzü bile gençleştirme hakkı yasal olarak var.' Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberi...
Burun estetiği davası sonrası KBB yanıtı: 'Yasal olarak yüzü bile gençleştirme hakkımız var'
20 Mart 2019 - Habertürk
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Adana'da burun estetiği ameliyatından sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki Leyla Sönmez... İzmir'de yine burun estetiği sonrasında burnunda yanık izi ve ağrılar oluştuğu için üç defa ameliyat masasına yatmak zorunda kalan 29 yaşındaki S.B...

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; her iki vakayla yaşanan gelişmeler bir kez daha estetik operasyonların hangi ellerde yapılması gerektiği sorusunu gündeme getirdi. Burun estetiği ameliyatlarını sahiplenen plastik ve genel cerrahlara Kulak Burun Boğazcılardan yanıt var: ' Sağlık Bakanlığı uzmanlık eğitimi müfredatına göre branşlar arası geçiş mümkün. Eğitim alındığı takdirde branşlar bu yöntemleri kullanabilir. Müfredata göre, KBB baş boyun bölgesini kapsadığı için KBB uzmanlarının yüzü bile gençleştirme hakkı yasal olarak var.'

Yargıtaydan birçok hekimi ilgilendiren karar: 'Ameliyat yapamaz' 

24 yaşındaki Leyla Sönmez İzmir'de yaşayan S.B kadar şanslı değildi, halk arasında son derece basit operasyon olarak görülen burun estetiğinden sonra hayatını kaybetti. 2011 yılında İzmir'de burnunu düzelttirmek için estetiğe başvuran S.B., 1 yıl boyunca ameliyat sonrası komplikasyonları yaşadı. Burnunda yanık ve yara izi kaldı, göz kapakları düştü. Genç kadın yaşadığı süreci yargıya taşıdı. Özel hastane ile genel cerrahtan şikayetçi oldu. Yargıtay ise geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili kararını verdi. Yargıtay burun estetiğinin genel cerrahi alanına girmediğini belirterek doktor ve hastaneyi sorumlu tuttu. Yani Yargıtay'ın bu hükmü ile artık estetik operasyonların genel cerrahlar tarafından yapılmasının önünü kapattığı yorumu yapılabilir.

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HANGİ HEKİM HANGİ UYGULAMAYI YAPABİLİR?

Peki güzelleşmek isterken hayal kırıklığına uğramamak için estetik operasyonlarda hangi uzman ellere başvurmalıyız? Sorunun yanıtı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nden geldi. Derneğe göre, Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu uzmanlık eğitim müfredatındaki eğitimleri alan tüm branşlar burun estetiği gibi operasyonları yapabilir. O açıklama şöyle:

ESTETİK UYGULAMALARDA BRANŞ ANLAŞMAZLIĞI

"Medyada son günlerde talihsiz bir olay nedeniyle haber konusu olan ve sosyal medyada reklam malzemesi yapılan 'Estetik Cerrahi ameliyatlarını kim yapmalı?' sorusunun cevabının yasal çerçevesi, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan uzmanlık eğitiminde çizilmiştir. Sağlıkta dönüşümle birlikte tıp alanında yaşadığımız gelişme, her branşta yeni cerrahi tekniklerin kullanılmasının önünü açmıştır. Kaydedilen bu gelişme branşlar arası birbiriyle iç içe geçmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Yasal olarak bu teknikleri kullanmanın sınırları, uzmanlık eğitimi müfredatında belirlenmiştir. Eğitimini alan  branşlar yasal ve etik olarak bu teknikleri kullanabilir."

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KBB'CİLER YÜZE DE MÜDAHELE EDEBİLİYOR

Söz konusu müfredata göre KBB uzmanlarının tüm estetik işlemleri yapabildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık dalının, 5 temel cerrahi dalından bir tanesi olduğu, sözü edilen burun estetiği ameliyatı başta olmak üzere tüm yüz gençleştirme işlemlerinin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitim müfredatı içinde yer aldığı ve dolayısıyla eğitimini aldığı bütün işlemleri yapmaya hak ve yetkileri olduğunu hatırlatırız. Konunun karşılıklı açıklamalarla magazin malzemesi haline getirilmesi, mesleğimize faydadan daha çok zarar vereceğinin bilinciyle hareket edilmesinin bütün branşların yararına olacağına inanıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

burun estetigi kulak burun bogaz estetik cerrahi

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