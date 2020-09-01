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Büşra hemşireye hakaret eden zanlı adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Büşra hemşireye hakaret eden zanlı adliyeye sevk edildi
01 Eylül 2020 17:16 - AA
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Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mansur Yavaş’tan aşure isteyen Büşra hemşire tehdit edildi

Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:

busra hemsire gozalti ankara sehir hastanesi mansur yavas asure

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