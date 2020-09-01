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Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen Süleyman Kaan Altınok'un Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
01 Eylül 2020 08:44 - AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşireye sosyal medyadan dile getirdiği "aşure" talebinin ardından tehdit ve hakarette bulunan Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.

Büşra Hemşireye Sağlık Bakanı Koca'dan destek

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen Süleyman Kaan Altınok'un, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AŞURE İSTEMİŞTİ

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemiş, Yavaş da aşurelerin yola çıktığını Twitter'dan duyurmuştu.

Bu mesajın altına yorum yapan bir kişi, Büşra hemşirenin işine son verilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuş, hemşireyi de tehdit etmişti.

Mansur Yavaş’tan aşure isteyen Büşra hemşire tehdit edildi

Olaya tepkisiz kalmayıp Büşra hemşireyi telefonla arayan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, söz konusu kişi için suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

busra hemsire gozalti ankara sehir hastanesi mansur yavas asure

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