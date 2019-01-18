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Bütün doktorlar grevde: Sudan'da ölen doktor için grev ilan edildi
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkedeki tüm hastanelerde grev ilan etti.
Bütün doktorlar grevde: Sudan'da ölen doktor için grev ilan edildi
18 Ocak 2019 - AA
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Komite, başkent Hartum'da dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etti. 

Komite  askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli  tüm doktorlarını çekme kararı aldı.

Komitenin yazılı açıklamasında, "Bu kurumlar, barışçıl göstericileri soğukkanlılıkla öldürüyor ve en çirkin ihlalleri işliyor. Bugün, mesleki ve bireysel arzularımızdan, suçlu ve katil rejim karşısındaki Sudan halkı adına taviz veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların rejim hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedildi ancak buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

  Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada, Artum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı. 
 

Anahtar Kelimeler:

merkezi doktorlar komitesi grev saglik calisani eylem

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People
2
1) dr (dr)
18.01.2019 09:32:36
bugünleri görmeden şiddeti önlemek üzre acilen ne yapılacaksa yapılmalı. An itibariyle önlenemiyor.
People
8
2) ali çantabey (hekim)
18.01.2019 09:04:03
sudanlı doktorlar kadar cesaretimiz yok..
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