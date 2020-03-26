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Bütün ekmekler ambalajda satılacak
Koranavirüs önlemleri kapsamında ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak.
Bütün ekmekler ambalajda satılacak
26 Mart 2020 09:23 - DHA
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TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Piyasaya arz edilen, ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır."

MALİYETİ 20 KURUŞ

Tekirdağ'da Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, ambalajlı ekmek satışları için tüm önlemleri aldıklarını söyledi: "Yeni uygulama koronavirüsü hijyenik bir şekilde atlatmamız için Türkiye genelinde bundan sonra bakkalda satılan ekmekler, bu şekilde kağıt veya poşet ambalajlarla gitmek zorunda. Şu anda altyapısını buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Genel anlamda fırıncı arkadaşlarımızın işlerinde düşüşler söz konusu ama önemli olan sağlık. Şu an ekmeğin poşete girmesi demek ekmek maliyetine 20 kuruş binmesi demek. Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Makine alacaklar için ortalama 100 bin lira gibi bir maliyeti var."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ekmek

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