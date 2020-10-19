‘Bütün Yönleriyle Sağlık İletişimi’ kitabı yayımlandı

“Okumayı, yazmayı, sayıları saymayı okulda öğrendik ama iletişim kurmayı acaba bize öğreten birileri oldu mu?”

Prof. Dr. Erkan Yüksel editörlüğünü üstlendiği “Bütün Yönleriyle Sağlık İletişimi” kitabının önsözünde bu soruyu soruyor. “Bugün ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun iletişimdir” diyen Yüksel, bu iddiasını şöyle açıklıyor:

“Çünkü hangi sorunu ele alırsanız alın, içinde insan unsurunu görürsünüz. Birbirleriyle doğru ve sağlıklı iletişim kuramayan insan ilişkilerini bulursunuz. Hasta ile hasta yakını, onlarla sağlık personeli sağlıklı bir iletişim ve ilişki kuramıyorsa, bir adım öteye nasıl geçebiliriz?Her işin başı sağlık ve her sağlıklı ilişkinin başı da anlamak ve anlaşılmaktan geçer.”

Ülkemizde giderek popüler hale gelmeye başlayan sağlık iletişimi alanına yönelik 464 sayfa ve 20 bölümden oluşan “Bütün Yönleriyle Sağlık İletişimi” kitabı, alanda dersler veren ve çalışmalarda bulunan 18 ayrı uzman yazar tarafından kaleme alındı.

Sağlık iletişiminin farklı boyutlarına ışık tutmayı amaçlayan kitapta genel olarak iletişim, bireysel iletişim, grup iletişimi, kurumsal iletişim, toplumsal iletişim ve kitle iletişimi ile sağlık iletişimin kurum, işletme ve hizmet anlayışlarına bağlı olarak temel ve güncel konu ve sorunlara değinilmekte, kuram, uygulama ve tartışmalara yer veriliyor.

Literatürk tarafından yayımlanan kitabın yazar kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Ayla Okay, Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan, Prof. Dr. Erkan Yüksel, Prof. Dr. Erol Özmen, Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk, Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca, Doç. Dr. Ayhan Uludağ, Doç. Dr. Can Cemal Cingi, Doç. Dr. Sevgi Nehir, Doç. Dr. Şerife Didem Kaya, Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Dr. Öğr. Ü. Aydan Yüceler, Dr. Öğr. Ü. Belgin Boz Yüksekdağ, Dr. Öğr. Ü. Aynur Arslan, Dr. Öğr. Ü Asuman Kaya, Dr. Öğr. Ü. Pelin Öğüt Yıldırım, Dr. Simge Süllü Durul.

Kitaptaki bölüm başlıkları da şunlar: “İletişim Nedir? İletişimin İşleyişi, Boyutları ve Özellikleri”, “İletişim Becerileri”, “İletişim Engelleri, “Kişilik”, “Temel Vücut Sistemleri, “Sağlık ve Hastalık Bilgisi”, “Sağlık Okuryazarlığı”, “Hasta ve Yakınları İle İletişim”, “Özel Hastalarla İletişim”, “Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim”, “Sağlık İletişimi Kampanyaları”, “Sağlık İletişimi Çalışmalarında Kullanılan Kişilerarası İletişim Teorileri”, “Sağlık İletişiminde Dijital Stratejiler”, “Sağlık Kurumlarında Risk ve Kriz İletişimi”, “Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Sağlık Hukuku”, “Sağlık Kurumları Yönetimi”, “Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”, “Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi”, “Sağlık Bilimlerinde Etik”, “Sağlık Kurumlarında Güncel İletişim Sorunları”.

“Daha güzel yarınlar, daha sağlıklı insan ilişkileri ile mümkün olacak” diyen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel, kitabın sağlık iletişimi alanında yürütülen derslere ve yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesini, bu konuda anlayış ve kavrayış geliştirmek isteyenlere yardımcı olmasını dilediklerini kaydediyor.