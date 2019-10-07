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Büyük ödülü kazanan Arda'ya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden bir ödül daha
‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada 1 milyonluk soruyu görüp doğru yanıtlayan Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından ödüllendirildi.
Büyük ödülü kazanan Arda'ya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden bir ödül daha
07 Ekim 2019 - İHA
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi düzenlenen ‘2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, açılış dersinde ‘Değişimin Kısa Tarihi ve Bugün’ başlıklı konuşmayla öğrencilere hitap etti.

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Hafızasını kaybetmiş bireylerin düşüncesinin ve geleceğinin olmayacağını söyleyen Ünal, öğrencilerden özgüvenlerini yüksek tutmalarını istedi. Öğrencilerin yapabilme iradesine saldırılara engel olmasını anımsatan Ünal, “Eğer biz, bugünün düşüncesini inşa edeceksek bizim nerden geldiğimiz çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bizim bir hafızamız yoksa bir kimliğimiz de yok demektir. Eğer bir kimliğiniz yoksa geleceğin dünyasında bir yeriniz de yok demektir. Çünkü her şeyin bu kadar hızlandığı ve akışkan hale geldiği, değişimin bütün uçurumlarıyla üzerimize geldiği bir süreçte, ancak sabitlerimizle varlığımız koruyabiliriz. Nedir o sabitlerimiz, kim olduğumuz? Nereye ait olduğumuz? Ve bütün bunları belirleyen hafızalarımız. İşte bu hafızanın iyi kavranması gerekiyor. Hafızasını kaybetmiş bir kişinin düşüncesi olur mu? Hafızasını kaybetmiş bir kişinin geleceğine dair bir öngörüsü olur mu? İHA, SİHA yaparsınız derler ki, ‘o ne ya drone’. Uçan araç yaparsınız, ‘ya bırak Allah aşkına dört tane leğen koymuş’. Özgüvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Asla kimsenin sizi yapabilme iradenize ve özgüveninize saldırmalarına müsaade etmeyeceksiniz” diye konuştu.

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 1 milyonluk soruyu görüp doğru cevap veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Arda Ayten’e, Ünal ve Rektör Niyazi Can tarafından İstiklal Marşının yazılı olduğu onurluk hediye edildi.
Yarışma gecesinde Arda’nın İstiklal Marşı’nı defalarda okuduğunu ve herkese okuttuğunu söyleyen Mahir Ünal, Arda Ayten’i tebrik etti.

Arda’nın disiplinli bir öğrenci olduğunu söyleyen Ünal, “Arda öncelikle seni tebrik ediyorum. O gece hepimiz çok sevindik ve Arda o gece çok güzel bir şey yaptı. Birçok arkadaşımız twitter de İstiklal Marşı’nı paylaştı. Arda öyle muhteşem bir duygu oluşturdu ki, İstiklal Marşı’mızı defalarca okuyarak İstiklal Marşı’mızın genetik kodlarını çıkardı. Ben kendisini tebrik ediyorum ve örnek bir şahsiyet olarak bundan sonraki hayatında kendi disiplinini korumasını temenni ediyorum. Köln’de Fuat Sezgin hocanın evini ziyaret ettiğimde, ‘ben her gün günde 18 saat çalışıyorum’ dedi. Fuat Sezgin hoca bize devasa bir külliyat kazandırdı. O yüzden disiplin çok önemli. Ben o disiplini Arda sende de gördüm” ifadelerini kullandı.

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