Büyük projede küçüklerin imzası: Kanser için erken teşhis cihazı geliştirdiler



Lise son sınıf öğrencisi Ilık, yakalandığı kanser hastalığını erken teşhis sayesinde yenmesinin ardından, bilime olan merakını sağlık alanında yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucu geliştirdikleri erken teşhis cihazı, insan bedeninden yayılan frekansları değerlendirip, vücudun hangi hastalığı taşıdığını haber vererek hastalığın düzeyini ölçüyor.

Çekmeköy Yenilik Akademisi öğrencilerinin geliştirdiği cihaz, 2017 yılında Norveç’te düzenlenen bilim festivalinde sağlık alanında ve 2018 yılında Hollanda’da düzenlenen bilim olimpiyatlarında birinci oldu.

Ilık, cihazın prototipi ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gençlere her zaman verdikleri desteğin altını çizerek, "Bu gençlerin böyle geleceğe hazırlanmasında biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Birçok uluslararası bilim olimpiyatları yapıyoruz. Bu gençlere fırsat ve imkan verildiği zaman neleri başarabileceğinin göstergesi aslında." dedi.

Kanser hastalığını yenen mucit Emirhan Ilık, "Fikir yaklaşık 5 yıl önce kanser hastalığına yakalanmam ile birlikte geldi. Hastalığım 3 hafta erken teşhis edildiği için tedavi etkili oldu ve sağlığıma kavuştum. İyileştikten sonra bu alanda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm, benim durumumda olanlara yardım etmek istedim ve bu cihazı geliştirdim. Bundan sonraki safhada cihazın üretim bandına girmesini ve daha çok kişinin hayatını kurtarmasını ümit ediyorum. Cihazın Türk Patent Enstitüsü'nden patentini aldım." diye konuştu.

Ilık, lise son sınıfta eğitimine devam ettiğini, üniversiteye hazırlandığını ve hedefinin Tıp Mühendisliği okumak olduğunu sözlerine ekledi.

