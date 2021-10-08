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Büyükçekmece'de kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan Doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Eskitütüncü bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Büyükçekmece'de kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı
08 Ekim 2021 16:21 - DHA Serdar ALTINTEPE
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde dün saat 12.40 sıralarında meydana gelen olayda, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. 

Kaza yaptıktan sonra yola çıkan doktor, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti

İbrahim Eskitütüncü için bugün Bakırköy Ataköy Yunus Emre Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Saat 14.00'te kılınan cenaze namazına İbrahim Eskitütüncü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Eskitütüncü'nün naaşı kılınan namazın ardından Kozlu Mezarlığına defnedildi.

Anahtar Kelimeler:

buyukcekmece doktor trafik kazasi ibrahim eskitutuncu

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