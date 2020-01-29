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Büyükelçi açıkladı: Çin'deki Türk vatandaşları tahliye edilecek!
Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz 
Büyükelçi açıkladı: Çin'deki Türk vatandaşları tahliye edilecek!
29 Ocak 2020 -
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Pekin Büyükelçisi Emin Önen, birkaç gün içinde 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte Koronavirüs'ün etkili olduğu Çin'den tahliye edileceğini açıkladı. Önen şunları kaydetti;

"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık.

Karantinaya alınacaklar

Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz.  Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok." 

 

Anahtar Kelimeler:

pekin buyukelcisi cin wuhan corona virus

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