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Büyükşehir belediye başkanı yoğun bakımda!
Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalandığı açıklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin flaş bir açıklama geldi. Böcek'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.
Büyükşehir belediye başkanı yoğun bakımda!
08 Eylül 2020 16:49 -
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Güngör, “Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir.

Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır.

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