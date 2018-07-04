SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı
Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık raporu verilmesinin ardından Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça görevden alındı
Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı
04 Temmuz 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA-Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi hakkı verilen ve sağlık sorunlarından bahsedilen raporda, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça’nın da imzası vardı.

Kırıkkale’de yayın yapan yerel İl gazetesinden Sedat Gençay’ın haberine göre il müdürü Güngüneş ve başhekim Akça görevden alındı.

Valilik görevden almaların ardından vekaleten atama yaptı.

Buna göre Güngüneş’in yerine Dr. Adem Yeni; Akça’nın yerine de başhekim yardımcısı Dr. İlhan Kuytak atandı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalık olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:

Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir”

Anahtar Kelimeler:

alaattin cakici rapor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
MERSİN ECZANE erdoğan çolak tarsus devlet hastanesi ORDU İL SAĞLIK sağlık sen dr. ergun yanmazgazze indonesia hastanesimeme kanseri pfizersağlıkta şiddet uyuşturucu madde sağlık çalışanıpfizer ayse nur hananeldoktor evlilik ambulans 112 acil saglikAlaattin Çakıcı raporkawasaki cerrahpasa tip fakultesioperasyon hatay sahte muayeneAIDS HIV diyarbakir
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.