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California Üniversitesinden bir ekip düşünce okuyarak söze döken cihaz geliştirdi
Bilim insanları, düşünceleri okuyarak söze döken ve yapay zekayla çalışan bir cihaz geliştirdi
California Üniversitesinden bir ekip düşünce okuyarak söze döken cihaz geliştirdi
25 Nisan 2019 - AA
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Wall Street Journal'in haberine göre, San Francisco'da California Üniversitesinden bir ekibin geliştirdiği deneysel beyin şifre çözücü, deneklerin beyinlerinden alınan sinyal kayıtlarını, yapay zeka, otomatik öğrenme ve konuşma sentezleyici ile birleştirdi. 

Bilim insanlarının, beyin sinyallerini konuşmaya çevirebilmek için düşünceleri sözlü biçimde ifade etmeyi sağlayan kasları kontrol etmek amacıyla üretilen dürtülerden faydalandığı belirtildi.

Uzmanlar ilk aşamada normal konuşabilen 5 gönüllünün beyinlerine elektrotlar yerleştirdi. Denekler, onlarca test cümlesini okurken, bilim insanları, dudaklar, çene, dil ve gırtlakta sesi sözcüklere dönüştüren yüzden fazla kasa gönderilen nöral dürtüyü kayda aldı.

İkinci aşamada, sinyalleri, kas hareketleri veri tabanıyla eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla beyin sinyalleri sesli konuşmaya dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş konuşmada, dakikada 150 kelime ve yaklaşık yüzde 70 doğruluk payıyla cümleler türetildiği vurgulandı.

Yapay zekayı geliştiren ekipte yer alan Profesör Edward Chang, çalışmanın, ilk kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak bütünlüklü sözlü cümleler oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. Sistemin, İngilizcede "sh" gibi uzatılan seslerde daha etkili olduğu da ifade edildi.

Üzerinde daha çok çalışılarak mükemmel hale getirilmesi durumunda yapay zeka cihazının, gelecekte bir gün normal tempoda konuşma kabiliyetlerini kaybeden hastalar üzerinde kullanılabileceği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

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