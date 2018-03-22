Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu: SUT güncellemesinde son aşamaya geldik, üniversitelere kolaylık sağlayacağız

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Zaman zaman kamuoyunda emekli aylıkları arasındaki farklılıkların gündeme getirildiğini ve temeli olmayan yorumların yapıldığını belirten Sarıeroğlu, bazı istisnai aylıklar örnek gösterilerek bütün emeklilere düşük tutarlarda aylık bağlandığı şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını bildirdi. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Aylık bağlama sistemlerimiz kendi içerisinde tutarlı olup, karşılaştırmanın da her dönemin kendi içerisinde yapılması doğru olacaktır. Emekli aylığı seviyeleri incelendiğinde bin liranın altında emekli aylığı ödenen çok az vatandaşımız bulunmaktadır. Bin liranın altında ödenen aylıklar genellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyip vergi indirimi nedeniyle yaş şartına tabi olmayanların veya ileri yaşta olup düşük gün sayısıyla emekli olanların aylıklarıdır. Bunların prim ödeme gün sayıları 3 bin 600 ila 4 bin 400 gün arasında değişmektedir."

Hatalı bağlanan emekli aylıkları konusunda emeklilerin mağduriyetini giderecek çok önemli düzenlemeleri hayat geçirdiklerimi vurgulayan Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Emekliliğinden sonra yapılan kontrollerde hizmet süresi eksik olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza eksik sürelerine karşılık borçlanma imkanı getirdik. Emeklimiz bu borçlanılabilecek süreleri borçlanmayı kabul ederse maaşını kesmeden, mağduriyet oluşturmadan emeklilik hayatını sürdürmesine olanak sağlıyoruz. Yine Bağ-Kur'lu sigortalımız emeklilik başvurusu yaptığında, eski prim borçlarını ödemeden maaşı bağlanmıyordu. Yapılan düzenlemeyle sigortalılarımızın brüt asgari ücretin iki katına kadar olan borçlarına rağmen maaşları bağlanarak bu borçlarının maaşlarından kesilmesi sağlanmıştır."

- 10,6 milyon emekliye 4 milyar lira promosyon

Sarıeroğlu, yakın zamanda Ziraat Bankası ile yaptıkları iki ayrı protokol ile Bağ-Kur'lu esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden 48 ay vadeli düşük faiz oranıyla kredi kullandırılarak emekli olma imkanı getirildiklerini de anımsattı.

Banka promosyonu kapsamında 10,6 milyon emekliye toplam 4 milyar lira ödeme yapılmasını sağladıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Bunun yanında kamuda 30 yılı aşan hizmetleri nedeniyle memur emeklilerimize sadece 30 yıl üzerinden ikramiye ödeniyorken, yapılan düzenlemeyle 30 yılı aşan sürelerine de emekli ikramiyesi verilmesini sağladık. Bu kapsamda, 252 bin kişiye 1,1 milyar lira ödeme yapıldı." dedi.

- e-Devlette SGK uygulamaları 428 milyon tıklandı

Yaptıkları protokollerle gazilerin ayaktan tedavilerde kullanılan tıbbi cihazların temininde herhangi bir fark ücreti ödemeyeceğini ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Anlaşmaya göre gazilerimizden fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezince rapor edilen ve yine bu merkezce temin edilen cihazlar için herhangi bir fark alınmayacak. Er ve erbaşlarımızdan katılım payı ve ilave ücret alınmayacak. Sevk zincirine de tabi olmayacaklar. Gazi, şehit ve vazife malulü çocukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 20 bin 532 kişiye yaklaşık 44 milyon lira ödeme yapılmış olup, bu kapsama 15 Temmuz sürecinde gazi/malul sayılan öğrencilerimiz de eklenmiştir. Ayrıca bu ödemeler için öğrenci belgesi ibraz etme uygulamasına son verilmiştir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerine (58 bin 681 kişi) 137 milyon lira tütün ikramiyesi (ek ödeme) ödenmiştir."

SGK'nin bilişim teknolojileri alanında hem yazılım hem donanım açısından son 10 yılda devrim niteliğinde uygulamalara imza attığını anlatan Sarıeroğlu, kurumun sağlık, sigortacılık, kurumsal iç uygulamalar, muhasebe ve emeklilik işlemlerinde toplam 5 bin 710 bilişim programını kullandığına dikkati çekti.

Sarıeroğlu, 2017'de e-Devlet'teki yaklaşık 1,5 milyar tıklamanın 428 milyonunun SGK uygulamalarına ait olduğuna işaret ederek bu sayının e-Devlet uygulamalarındaki toplam tıklanmanın yüzde 30'una karşılık geldiğini vurguladı.

ALO 170'in bin 135 çalışanı ile geçen yıl toplam 17 milyon başvuruya cevap verdiğini bildiren Sarıeroğlu, bu yıl başvuru sayısının yaklaşık 3,5 milyonu bulduğunu söyledi.

- "Her faaliyetimiz vatandaşımıza pozitif katkı sağlamak için"

Sarıeroğlu, 2008 yılında yürürlüğe giren SUT'ta yaklaşık 7 bin 400 adet işlem kodu bulunduğunu belirterek "2008 yılından günümüze kadar bu işlemlere genel manada bir fiyat güncellemesi yapılamamıştır. SUT'ta yer alan bu işlemlerin büyük bir kısmının fiyatlarının güncellenmesine ilişkin başlattığımız çalışmayı son aşamaya getirmiş bulunmaktayız." dedi.

Çalışmalarına devam ettikleri SUT düzenlemesinde her kalemin maliyet analizini çok titiz bir şekilde incelediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle fark almadan yaptığımız hizmetler bizim için önemli. Bunu gerçekleştirirsek oradaki etkinliği, kaliteyi daha da artıracağımızı inanıyoruz. Üniversite hastanelerimiz için genel bütçeden yaklaşık 10 milyar liralık ödememiz söz konusu. Üniversite hastanelerimizin daha rahat hareket etmesini, gelirlerini daha arttırmalarını katkı sağlayacak bir uygulama olacak. Hizmet kalitemizi arttıracak, suistimalleri, istismarları engelleyecek bir bakış açısıyla oluşturduğumuz bir model olacak. Ameliyat işlemleri, laboratuvar işlemleri, acil hallerdeki işlemler, organ nakli gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bu Sağlık Uygulama Tebliği içerisinde düzenleyeceğimiz başlıklar. Bizim her faaliyetimiz vatandaşımıza pozitif katkı sağlamak içindir. Eğer bu uygulamaları yaparsak Sosyal Güvenlik Kurumu daha fazla özel sağlık hizmet sunucusuyla sözleşme yapma imkanına ulaşmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız daha çok alanda, daha çok çeşitlilikle hizmet alma imkanına kavuşacak."