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Çalışma Bakanlığı 'sadece doktorlar' değil diyerek paylaştı: Memur maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.
Çalışma Bakanlığı 'sadece doktorlar' değil diyerek paylaştı: Memur maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu
06 Aralık 2021 17:03 - MEDİMAGAZİN
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

Anahtar Kelimeler:

memur maasi zam ek gosterge toplu sozlesme

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People
58
1) A (İ)
06.12.2021 17:16:03
Yeni zamlar ile tahmini ocak maaşım:
Maaş: yüzde 30 zam ile 7800
Sabit : tahminen 6 bin civarı. Zam henüz belli değil
Performans: 22 bin
Nöbet: 4500
İcap : 2000
Saat 17 den sonra mesai dışı poliklinik nedeniyle gelen döner: 8 bin
Toplam : 51000 lira civarı. Cok şükür yüce Allaha. Allah daha çok versin. Ama ben döner pastasının en tepesindeki yüzde 1 lik dilimdeyim. Hiç döner almayan da çok
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