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Çalışma saatleri yeniden düzenlenecek mi? Fahrettin Koca paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.
Çalışma saatleri yeniden düzenlenecek mi? Fahrettin Koca paylaştı!
17 Temmuz 2020 17:25 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ 3 HASTAMIZLA KONUŞTUM. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" açıklamasında bulundu.

RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR

Koca'nın açıklaması şöyle:

Risk analistleri aranıyor: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız.

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