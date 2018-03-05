Çalıştığı hastanede hayatını kaybetti

AYDIN -Nazilli Devlet Hastanesi'nde halkla ilişkiler personeli olarak çalışan 28 yaşındaki evli Yeşim Coşkun Yırtımcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yırtımcı için Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende yakınları ve mesai arkadaşları hazır bulundu.

Törende konuşan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, “Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağımız arkadaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Buradaki törenin ardından Yılrtımcı için Aşağı Çarşı Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yırtımcı'nın cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan da cenaze törenine katıldı.