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Çalıştığı hastanede hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahim kanserinden dolayı çalıştığı hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden 28 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı.
05 Mart 2018 -
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AYDIN -Nazilli Devlet Hastanesi'nde halkla ilişkiler personeli olarak çalışan 28 yaşındaki evli Yeşim Coşkun Yırtımcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yırtımcı için Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende yakınları ve mesai arkadaşları hazır bulundu.

Törende konuşan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, “Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağımız arkadaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Buradaki törenin ardından Yılrtımcı için Aşağı Çarşı Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yırtımcı'nın cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan da cenaze törenine katıldı.

Anahtar Kelimeler:

nazilli devlet hastanesi

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