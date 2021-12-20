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Cambridge Üniversitesi'nin Omicron araştırması: Akciğerlere daha az zarar veriyor
Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma yaptı. Bilim insanları Omicron varyantını Delta varyantı ve Wuhan'daki orijinal Covid-19 ile kıyaslayarak umut verici açıklamalarda bulundu.
Cambridge Üniversitesi'nin Omicron araştırması: Akciğerlere daha az zarar veriyor
20 Aralık 2021 14:52 - SÖZCÜ
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Dünyanın önde gelen saygın eğitim ve araştırma kurumlarından Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bulgulara erişti.

SÖZCÜ'deki habere göre; Araştırma ekibini denetleyen ve aynı zamanda İngiliz hükümetine danışmanlık yapan profesör Ravi Gupta konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gupta, bilim insanlarının Omicron varyantıyla Delta varyantı ve Wuhan’da tespit edilen orijinal corona virüsünü kıyasladıklarını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda Omicron varyantının önceki corona virüsü türlerine göre akciğerlere daha az zarar verdiği tespit edildi. Fakat buna karşılık, Omicron varyantının bulaşma hızına dikkat çekildi. Gupta, “Ben aşı olmamış insanların çok fena hastalanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığının altını çizen yetkililer, iki doz corona virüsü aşısının Omicron’a karşı Delta varyantına oranla daha az etkili olduğunu da aktardı.

Anahtar Kelimeler:

omicron

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