Çanakkale İl Sağlık Müdürü görevden alındı

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Çanakkale'de pandemi sürecini iyi yönetemediği ve uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle büyük eleştiriler alan Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından görevinden alındı. Taşçı, görevden alındığını İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sitesinden duyururken, yerine gelecek isim açıklanmadı.

Herkese soruşturma açmıştı

2016 yılında Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna oturan Ali Taşçı, pandemi sürecinde uyguladığı yanlış sağlık politikaları nedeniyle bir çok kesimin tepkisini çekmişti. Özellikle Çanakkale'de korona yükselişinden sorumlu tutulan Sağlık Müdürü Taşçı, Pandemi sürecinde personeline açtığı soruşturmalarla adını sıkça duyurmuştu. Taşçı'nın pandemi sürecinde canı pahasına mücadele veren 600 sağlık çalışanına soruşturma açtığı ortaya çıkarken, Taşçı'nın bir çok başhekimi de istifaya zorladığı iddia edilmişti. Müdür Taşçı, son olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki öz geçmiş bilgilerine oğullarının görev yaptığı yerleri eklemesiyle gündem olmuştu.

Bakanlığımızın takdiri dedi

Görevden alındığını İl Sağlık Müdürlüğü resmi web sitesinde duyuran Ali Taşçı, yaptığı açıklamada "2016 yılından beri Ellerinde Kur'an, Dillerinde Kelime-i Tevhid ile Şehadete Koşanların Belde'si olan Çanakkale'de çıktığımız bu yolda yüreğimizde 1915 aklımızda Çanakkale olarak şerefle görev yaptığım Şehitler Diyarı Çanakkale'den görev süremin dolması nedeni ile Bakanlığımızın takdiri ile ayrılıyorum." Yazdı

İki isim gündemde

Görevden alınan Al Taşçı'nın yerine Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Ufuk Tali'nin isimleri geçmekte.