Çanakkale Tıp öğretim üyesi ilanı: Neredeyse tamamı adrese teslim!

Mart ayında "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanan yönetmelikle birlikte YÖK'ten "adrese teslim" akademik ilanların önlenmesiyle ilgili bir adım atılmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da sosyal medya hesabıTwitter'dan, Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz “YÖK Akademik Kariyer Liyakat” Projemizin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında durumları rahatsız olduğumuzu belirterek bunları engellemeye yönelik “düzenlemeler” yapacağımızı ifade etmiştik." demişti.
Diğer taraftan Akademik ilanlarda her nekadar "adrese teslim" ilanlar azalsa da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dün yayımlanan ilanda kriterlerin ayıntılı bir şekilde yer alması dikkati çekti. 10 ilanın neredeyse tamamının bazı kişileri işaret ettiği iddia ediliyor. İşte o ilan:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
|TIP FAKÜLTESİ
|İLAN NO
|BÖLÜM
|ANABİLİM DALI
|PROF.
|DOÇ.
|DER.
|AÇIKLAMA
|25
|CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
|GÖĞÜS CERRAHİSİ
|-
|1
|1
|Deneysel Plörodezis Modelinde sık kullanılan ajanların karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|26
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIK.
|1
|-
|-
|Çocuklarda atopik hastalıklarla ilgili (astım, besin alerjisi, ilaç alerjisi) çalışmalar yapmış olmak ve Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Yandal Uzmanı olmak.
|27
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
|-
|1
|1
|Ankilozan spondilitli hastalarda paravertebral kas tarafını ve yağlı dejenerasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak. Anti TNF- alfa ilaç kullanan hastaların izlemi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Ulusal FTR yeterlilik kurulu sertikası olmak.
|28
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|HALK SAĞLIĞI
|1
|-
|-
|Halk sağlığı, çiftçi sağlığı, zoonozlar, veteriner halk sağlığı,
hayvan destekli terapiler ve aktiviteler konularında çalışmalar ve projeler yapmış olmak.
|29
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|İÇ HASTALIKLARI
|1
|-
|-
|İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kanser hücre hatları ile moleküler biyoloji laboratuvarında araştırma yapma deneyimine sahip olmak.
|30
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|KARDİYOLOJİ
|-
|1
|1
|Koroner venler ve koroner ven akımları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak.
|31
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|NÜKLEER TIP
|1
|-
|-
|Nükleer Tıp Doçenti olmak. Koroner kollateral dolaşım ve kanser dokusu epigenetiği alanında multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.
|32
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|RADYOLOJİ
|-
|1
|1
|Yoğun Bakım Hastalarında Toraks BT Görüntüleme ile ilgili çalışması olmak. KOAH Hastalarında Toraks BT ve Paravertebral Kasların değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak ve Kardiak Görüntüleme Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
|33
|DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
|RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
|1
|-
|-
|Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Beyin Kimyasıyla ilgili İn Vivo çalışmalar yapmış olmak.
|34
|TEMEL TIP BİLİMLERİ
|FİZYOLOJİ
|-
|1
|1
|Doçentliğini Fizyoloji (Tıp) alanında almış olmak. Egzersiz fizyolojisi ve sinir sistemi alanında çalışma yapmış olmak.