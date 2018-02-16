SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Karatay: Fransız İhtilali'nin sebebi tuzdu
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğunu söyledi ve "Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi" dedi.
Canan Karatay: Fransız İhtilali'nin sebebi tuzdu
16 Şubat 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’nin tanıtım toplantısında konuşan Karatay, ilginç açıklamalarda bulundu. Karar Gazetesi'nden İnci Döndaş'ın haberine göre Karatay, şunları söyledi:

"Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor. Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. İlk kez söylüyorum, Fransız İhtilali’nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmaktı. Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi. Halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullanıyordu. Halk için altından daha kıymetliydi. Bir de 10 bin yıl önce Çin’deki tabletlerde kristal kaya tuzunun sağlığa anlatılıyor. 10 bin yıl önceki lafı şimdi söylüyorum. Dünyada tansiyon yüksekliği ve kalp hastalığından ölüm oranlarının en düşük olduğu bilinen Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı miktarda tuz tüketilmektedir."

Anahtar Kelimeler:

canan karatay tuz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) Ahmet Serel (Hukukçu hekim)
16.02.2018 16:31:20
Tuzla ihtilalin ne ilgisi var ? Fransız ihtilali işsiz ve güçsüzlerin, köylülerin başlattığı, daha sonra da burjuvazinin ipleri ele alması sonucu ortaya çıkan sınıfsal bir devrimdir. Temel nedeni ise gitgide zenginleşen burjuva sınıfının kilise ile monarklara karşı daha fazla özgürlük talebidir. Fransız devrimini iyi anlamak için Danton filmini seyretmek gerekir. Böylesine önemli sonuçlara neden olan ve işçi sınıfının ortaya çıkmasını sağlayan bir burjuva hareketinin tuz nedeni ile ortaya çıktığını söylemek zır cahilliktir.Dolayısıyla bu argüman büyük bir yalandır.
People
1
2) murteza efendi (dr)
16.02.2018 15:47:04
napalım dediyse ? bu kadının dediklerini burda haber yapmaktaki amacınız ne ?
People
3
3) ayt12 (uzm.)
16.02.2018 15:00:35
Ah Canan hocam, yetmedi bir de başımıza tarihçi kesildiniz. Şu öve öve bitiremediğiniz kaya tuzuna Almanya Bad Elster şehirinin Sağlık araştırmalar enstitüsünde çalışan ve tuz uzmanı olarak da bilinen Prof. Karl-Ludwig Resch şunu söyledi: " Himalaya tuzunun özel iyileştirici gücüne inanmak saçmalıktır. Bad Reichenhall (Almanyanın ünlü tuz ocakları) madenlerden çıkan tuz ile Pakistan madenlerden kazanan kaya tuzların arasında hiç bir fark yoktur. İkiside madenlerden elde edilen temizlenmemiş kaya tuzlarıdır."
People
1
4) aydin sinal (hekim)
16.02.2018 14:33:53
Prof Karatay in söyledikleri yalan degil ;fransa ihtilalinin sebebi tuz degilsede,o cagda tuz,baharat,sarap,bira gidalar borsadaydi,ancak zengin sinif burjuva,kilise,asker gibiyüksek siniflar bu gidalarin ticaretini yapar zengin olurlar fiyatlarinida istedikleri gibi ayarlarlardi,tuz köylü ve fakir halk icin altin degerindeydi,et balik konservesi,hastaliklardan korunmak ve tedavi etmek icin ilac,hayvanlarinin ihtiyaci olan minareller icin vaz gecilmezdi,halk tuz ve bugday bulamadigi icin ayaklanmisti,canan Karatay" ekmek yemegin "dedigi icin burada bugdayi "es" gecmis,
People
1
5) mehmet akdoğan (doktor)
16.02.2018 12:51:10
Fransız ihtilali, kaya tuzu, 84 tane mineral, Çin'deki tabletler, ................... .Dur bakalım daha neler çıkacak. Değerli hocamız somut bilimsel araştırma ve gerçek yayınlar yapsa ne iyi olur. Fakat profesör olduğu için bu fasıl kapanıyor ve her konuda ahkam faslı başlıyor.
People
3
6) A (İ)
16.02.2018 12:09:56
Türkiye tam bir açık hava tımarhanesi. Kadın farklı konuşmak adına yıllardır televizyonlardan abuk sabuk şeyler anlatıyor, malesef medya da çanak tutuyor, devlet hicbir şey yapmıyor. Hayret ya
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Geriatri akademik geriatri dernegi doc. dr. gulistan bahat ozturkboyun kırılması tıpsağlık sistemi ingiltere doktor istifalarılyme hastaligi Multipl skleroz ALS Dr. Önder Ergönüldoktor AfrinTUS STS ÖSYMCanan Karatay tuzölüm tıp öğrencisi Kafkas Üniversitesitaşıyızı annelik embriyosağlık çalışanı Hatay Afrintıp fakültesi Bakanlar kuruluİstanbul Sağlık Müdürlüğü Doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiası
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.