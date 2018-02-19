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Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.
Canan Karatay: Modern tıp diye bir şey yok
19 Şubat 2018 -
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CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.

"MODERN TIP DİYE BİR ŞEY YOK, TIP TEKTİR"

Prof. Dr. Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:

modern tip alternatif tip canan karatay

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People
0
1) aydin sinal (hekim)
19.02.2018 12:26:43
Prof.Dr.Canan Karatay dan duydugum en gercekci söz:modern tipta liselerde okutulan modern matematik gibi bir sey ögrenmek mecburi,hayatta hicbir ise yaramaz,unutulur,klasik cebir-geometri.trigometri hayat boyunca lazim olur.modern tipta tahsilde test cözer okul bitirir test TUSa girer uzman olur sonra"karakolda dogru söyler mahkemede sasar,ah yalanmiydin yasar" adana türküsü gibi polkliniklerde hasta karsisinda sasar bocalarsin ,modern tip devreye girer hastahanede ne kadar tetkik yapilan labor,CT.MR aleti varsa oraya gönderir sonra ROBOT lara ameliyat yaptirir hasta modern tip deyisiyle "EX" olunca vakayi gazetelerin 3.sayfasinda okuruz.
People
3
2) A (İ)
19.02.2018 11:09:39
Canan karatay için modern tıp diye birşey olmadığını biz biliyoruz zaten. halk farkında değil
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