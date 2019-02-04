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Canan Karatay ve Ümit Aktaş’ın suçları onandı: 1350 TL para cezası ödeyecek
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine, İstanbul Tabip Odası tarafından Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle suçlu bulundu. Karara itiraz sonrası Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu inceleme yaptı. İnceleme sonucunda itiraz reddedildi ve karar onandı. Söz konusu hekimler 1350 TL para cezası aldı
Canan Karatay ve Ümit Aktaş’ın suçları onandı: 1350 TL para cezası ödeyecek
04 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı başvuru ile Canan Karatay ve Ümit Aktaş’ın doğru olmayan bilgi verdikleri gerekçesi ile İstanbul Tabip Odası tarafından suçlu bulunmuştu. Karara itiraz eden Canan Karatay ve Ümit Aktaş’ın olaya ilişkin bilgi ve belgeleri Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından incelendi. Türk Psikiyatri Derneğinden yapılan açıklamaya göre Onur Kurulu itirazı redderek kararı onadı. Karara göre kusurun gerçekleştiği 2016 yılı esas alınarak taraflar ayrı ayrı 1350 TL para cezası ödeyecek. Karara Ankara İdare Mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. 
Canan Karatay ve Ümit Aktaş’ın suçlu bulunma sebepleri şu şekilde sıralandı: 
•    uzmanlık alanları dışı konularda tartışmalı konuları kesin gibi sundukları,
•    doğru olmayan bilgiler verdikleri,
•    kendileri dışındaki tüm hekimleri olumsuzladıkları,
•    programı kişisel tanıtım ve reklam aracı haline getirdikleri,
•    TV programında verdikleri bilgilerin etik olmadığı, kusurlu olduğu ve halk sağlığına zarar verdiği anlaşılarak suçlu bulunmuş ve para cezasına karar verilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:

turkiye psikiyatri dernegi canan karatay umit aktas

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