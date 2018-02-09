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Canan Karatay'a mahkemeden kötü haber
Gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili açıklamaları nedeniyle verilen geçici meslekten alıkoyma cezasının kaldırılması için açtığı dava aleyhine sonuçlanan Prof. Dr. Canan Karatay’ın, başvurduğu istinaf yolundan da olumsuz karar çıktı.
Canan Karatay'a mahkemeden kötü haber
09 Şubat 2018 - Cumhuriyet
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Canan Karatay, gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili, “Bebeği zehirliyor” iddiasında bulunmuştu. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten uzaklaştırılması” kararını vermişti.

Karatay, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış, ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için, 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuştu. Davanın geçtiğimiz ay, Karatay aleyhine sonuçlandığı ortaya çıktı.

Kararla ilgili Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Avukatı Tahir Yahya İlhan, "Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. 

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seker yukleme gebe canan karatay

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