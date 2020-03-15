Canan Karatay'ın dediğini yaptılar, kontamine olup koronavirüse yakalandılar!

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir TV programında, tuzlu suyla gargara yapmanın koronavirüsün bulaşmasını önlemedeki rolünü anlattı.

Kaya tuzunda vücuttaki 92 mineralden 84'ünün bulunduğunu ifade eden Canan Karatay'a, Bilim kurulu üysei Prof. Dr. Ateş Kara'dan itiraz geldi.

Prof.Dr.Ateş Kara, vatandaşların sudaki tuz oranını tam hesaplayamayabileceğini ve bu nedenle ağız ve burundaki faydalı bakterilerin zarar görebileceğini bu yüzden de bağışıklık sisteminin öncü kuvvetlerinin kaybedilebileceği için yapılacak gargaranın riskli olduğunu savundu.

Diğer taraftan The South China Morning Post'un haberine göre, Güney Kore'de bir kilisede virüsü öldürebileceği düşünülerek ağızlarına tuzlu su spreyi sıkılan yaklaşık 50 kişi Kovid-19 ile enfekte oldu.

Seoul yakınlarında Gyeonggi Bölgesinde River of Grace Community Kilisesinde bir görevli, aynı sprey şişesinin püskürtme bölgesini dezenfekte etmeden kiliseye gelen herkese kullanarak kilisenin papazı ve eşi de dahil birçok kişinin enfekte olmasına yol açtı.

Video görüntülerinde görevlinin, içlerinde koronavirüs ile daha önceden enfekte olduğu bilinen bir kişi olmak üzere birçok kişinin ağzının içine püskürtücüyü uyguladığı görülüyor.

Gyeonggi Bölgesi'nde koronavirüs komisyonu başkanı Lee Hee-young, "Daha sonra hasta olduğu doğrulanmış olan bir müritin ağzına sprey şişesinin püskürtücüsünün sokulduğu ve dezenfekte edilmeden kullanıldığı doğrulandı." dedi ve "Bu, virüsün bulaşmasını kaçınılmaz hale getirdi." diye sürdürdü.

"Bunu, tuzlu suyun virüsü öldüreceği şeklinde batıl inanç ile yaptılar." diye ekledi.

Kilise, şu anda kapatıldı ve tüm 1 Mart ve 8 Mart tarihlerindeki ayinlere katılan tüm müritlere test yapılıyor.

Kapsamlı test yapılmasının da etkisi ile yeni Kovid-19 vakalarında anlamlı azalma görülen Güney Kore'de bir grup vaka ortaya çıktı.

Güney Kore'de Pazartesi günü yalnızca 74 yeni vaka doğrulandı, bir gün sonra ise yeni vaka sayısı 100'ün altında idi.

Pazar günü virüsten kurtularak taburcu edilen hasta sayısı da yeni enfeksiyonların sayısını geçmişti.

Salgının yayılmasını düşürmedeki başarısına rağmen Güney Kore hükümeti şehir alanlarında potansiyel vaka gruplarının ortaya çıkmasından endişe ediyor.

Başbakan Chung Sye Kyun, "Rahatlamamız için henüz çok erken." diyor. "Hükümet, yeni enfeksiyon gruplarının oluşmasını önlemek için çaba sarf edecek."

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, insanların kalabalıktan uzak durmalarını ve "sosyal mesafelenme" çağrısına uymalarını istedi.

Bu hafta, ülke Avrupa'dan gelen yolcular için de, Çin ve İran'dan gelen yolculara uyguladığı kurallara benzer sınır kontrollerine başladı.

Independent'ten çeviri Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü