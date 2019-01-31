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'Canım acıdı' dedi sağlık çalışanını darbetti... O vahşet güvenlik kamerasına yansıdı
Karaman'da, pansuman yaptırmak için gittiği özel hastanede sağlık personeline saldıran kişi güvenlik kameralarına yansıdı
'Canım acıdı' dedi sağlık çalışanını darbetti... O vahşet güvenlik kamerasına yansıdı
31 Ocak 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede ameliyat olan E.Ö, pansuman yaptırmak istedi.

Pansuman yaptırdığı sırada E.Ö, "canını acıttığı" iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G'ye tepki gösterdi.

Çıkan tartışma sonucu E.Ö, Abdulsemih G'ye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı hastanedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Abdulsemih G'nin muayene odasından kaçarak koridora çıktığı, peşinden giden E.Ö'nün tekme ve yumrukla saldırdığı, diğer çalışanların ise araya girdiği görülüyor.

 

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet karaman ozel hastane

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7
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
31.01.2019 15:08:46
Pansuman yapılırken acıyan can nedense şiddet uygularken hiç acımıyor. Söyleyecek çok şey var da içimden geçenleri buraya yazsam editörler yorumu buraya koyamayacak.
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8
2) m. murat (dr)
31.01.2019 14:57:20
Bayan güvenlik görevlisi elinde cep telefonu bir yerleri arıyor...Zaten ne yapabilir ki, jopu bile yok.
Bu güvenlik işinde bir standart olmalı. İzbandud gibi iri yarma fizikli şartı konmalı.
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9
3) ALİ (hastabakıcı)
31.01.2019 14:32:06
yeni yasa falan hikaye adam öğrenmiş adliyeye dahi çıkmayacağını . dr lerin yerinde olsam aralarında anlaşsınlar özel güvenlik hizmeti alsınlar, güvenlikçiler de çam yarması, kodu mu oturtan cinsten olmalı ve gıkını çıkaranı indirmeli. sonra ne mi olur, sıraya girmiş uslu çocuklar, süt dökmüş kediler ... o hayvanlardan geriye kalanlar...
People
7
4) Fatma Yirmibeş (Diş hekimi)
31.01.2019 14:19:40
Şimdi bu herif elini kolunu sallaya sallaya gezecek öyle mi ? Yeni yasaya göre yapılan uygulama yanlış..Emniyet birimleri savcılığa sevk etmek zorundaydı.
People
12
5) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
31.01.2019 13:14:46
"Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.". Haberde geçen bu cümle yeni yasalara göre bir ihbar niteliğindedir. Her ne olursa olsun zanlının savcılık sorgusu bundan sonra esastır denmişti. Emniyetin kanunları uygulamadı, işini dikkatsiz özensiz yaptığı görülmektedir. Ciddi bir malpraktis söz konusudur. Sağlık kuruluşunun mutlaka emniyet hakkında suç duyurusunda bulunması gerekli.
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11
6) Ömer (Hekim)
31.01.2019 12:56:12
Onca sağlık çalışanı o serserinin elini kolunu kırmıyor ise sebebi onların efendilikleridir...
Sağlık çalışanlarına el kaldıran "Terörist"lerin ellerini @saglikbakanligi kırmalı
People
11
7) heisenberg (dr)
31.01.2019 11:13:31
bu pisliklerden sabun bile yapılmaz.
People
15
8) Adnan yiğit (Dr)
31.01.2019 10:35:10
Dövselerdi saldıran hastayı ..o kadar görevli gelmiş..dövenin yanına kar kalıyor ..
People
14
9) dr (dr)
31.01.2019 10:13:38
Veterinerler bizden iyi durumda. Hastaları böyle birşey yapmaz, kendine yardım eden eli ısırmaz...
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