'Canım acıdı' dedi sağlık çalışanını darbetti... O vahşet güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede ameliyat olan E.Ö, pansuman yaptırmak istedi.

Pansuman yaptırdığı sırada E.Ö, "canını acıttığı" iddiasıyla sağlık görevlisi Abdulsemih G'ye tepki gösterdi.

Çıkan tartışma sonucu E.Ö, Abdulsemih G'ye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı anı hastanedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Abdulsemih G'nin muayene odasından kaçarak koridora çıktığı, peşinden giden E.Ö'nün tekme ve yumrukla saldırdığı, diğer çalışanların ise araya girdiği görülüyor.