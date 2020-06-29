Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı!
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı!
29 Haziran 2020 17:42 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Çankırı'da vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı ancak bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği ve vaka sayısındaki artışın devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

Çankırı ile birlikte, Samsun, Çanakkale Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

Anahtar Kelimeler:

cankiri sosyal mesafe maske cankiri valiligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.