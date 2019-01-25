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Canlı cerrahi kursunda 'takım oyunu' vurgusu: 'Bu gizli kahramanları ortaya çıkarmak lazım'
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, "Yaşayan bir hastanın hikayesini alıp, hastayı bayılttıktan sonra ameliyat masasına almak ve ameliyat edip, hikayesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Çünkü kadavrada sadece teknik bir girişim yapabiliyoruz." dedi.
Canlı cerrahi kursunda 'takım oyunu' vurgusu: 'Bu gizli kahramanları ortaya çıkarmak lazım'

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25 Ocak 2019 - AA
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Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Kalça Artroskopisi" canlı cerrahi kursu verildi. Öğrenciler, ameliyathanedeki operasyonu Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Konferans Salonu'nda canlı izledi.

Programa, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri İçli, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, Ufuk Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral'ın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, tıp fakültesi öğrencileri ve yabancı doktorlar da katıldı.

Programda konuşan Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Dr. Rıdvan Ege'nin emanet ettiği bu üniversiteyi, onun istediğinden çok daha iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını ve bu toplantının da bu çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Tezcaner, "Bu toplantının düzenlenmesi için başta Nedim hocamız ve bütün ortopedik cerrahi el ele vermiş. Bunlara hemşirelik ve fizyoterapi bölümü de katkı sağlamıştır. Bundan sonra yapılacak bütün toplantılar için bizlere yönlendirici olacaktır. Hareket sistemi, insanoğlunun en önemli problemlerinden bir tanesi. Burada yapılacak toplantı, umut ediyorum ki hepimiz için faydalı olur." diye konuştu.

"Hastanın hikayesini de ortaya koyacağız"

Kursun direktörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Doral ise kadavra çalışmasından ziyade bu operasyonla hastaların hikayelerini ortaya koymak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaşayan bir hastanın hikayesini alıp, hastayı bayılttıktan sonra ameliyat masasına almak ve ameliyat edip, hikayesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Çünkü kadavrada sadece teknik bir girişim yapıyoruz. Kadavra çalışması çok önemli. Büyük saygı duyuyorum. Ancak kadavrayla birlikte hastanın hikayesini de ortaya koyacağız. Şikayetleri nedir, radyolojik bulguları nedir. Hastalıklı bir kalçaya girmekle hastalığı olmayan bir kadavra kalçasına girmek farklıdır."

Programın amacının teknisyenler, hemşireler, fizyoterapistler, fizik tedavi uzmanları ve ortopedik cerrahın, birlikte düşünmelerini, birlikte hareket etmelerini sağlamak olduğunu da söyleyen Doral, şunları kaydetti:

"Bu, takım oyunu oynanması anlamına geliyor. Tıbbın her konusunda bu böyle. Cerrahın her zaman ön planda olduğu konumlarda gizli kahramanlar ortada olmuyor. Halbuki işi götürenler o gizli kahramanlar. Bu gizli kahramanları ortaya çıkarmak lazım. Öğrencilerin bu konsepti unutmamalarını istiyoruz. Birlikte olalım. Hemşirenin, fizik tedavi uzmanının, fizyoterapistin, teknisyenin, ortopedik cerrahın, ortopedik cerrahide bir orkestra gibi hareket etmesini sağlamak lazım."

Anahtar Kelimeler:

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