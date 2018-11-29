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Canlı yayın: Sağlık Bakanı sağlıkta yapılacak düzenlemeleri aktarıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu
Canlı yayın: Sağlık Bakanı sağlıkta yapılacak düzenlemeleri aktarıyor
29 Kasım 2018 - AA
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Fahrettin Koca sağlıkla ilgili değerlendirmelerini Anadolu Ajansı Editör Masa'sında paylaşıyor. 

Canlı yayın video için tıklayınız 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Koca, bakanlık tarafından hazırlığı yapılan Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günlerin yaşandığına dikkati çeken Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesine ilişkin, "Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sadece sağlık çalışanları için değil toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inandığını bildirdi.

Satır başları: 

 "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran birsağlıktaşiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz."

 "Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz."

 "(Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesi) Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme."

"Sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inanıyorum."

 "Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin,sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz."

(Sağlık çalışanlarının haklarına yönelik iyileştirmeler) Bu düzenlemelerin, sadece emeklilikle ilgili söyleyeyim mesela, hekim ve uzman hekim ve pratisyenlere yönelik değil, diğer sağlıkçalışanlarına da benzer şekilde yapılması gerektiği gündem oldu. Bugün için böyle bir sözü vermek mümkün değil. Ama bunun gündemimizde olacağı, önümüzdeki dönemler bunu gündemimizde tutacağımızı söyleyebilirim."

 "(Şehir hastaneleri) Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız."

"Birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacak."

(Şehir hastaneleri) Ne Sağlık ne Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu-özel işbirliği anlamında hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atmamıştır"

Sağlık Bakanı Koca: "Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir."

"Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapabiliriz. Üniversitelerle iş birliği protokolü, bunu yapmamızı kolaylaştıran bir unsur."

"Yozgat Şehir Hastanesi açılalı iki yıla yakın oldu. Üç yıl sonra buranın bu hizmetlerle ilgili alımı herkese açık yeniden ihale edilecek. Hiçbir şekilde şu an var olan firmanın garantisi olmadığı gibi ayrıcalığı da yok. Tamamen serbest, herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak."

"Türkiyede ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek."

Sağlık Bakanı Koca, birlikte kullanım protokolü olan hastanelerdeki üniversite personeliyle yapılacak kişisel sözleşmelerin, asgari araştırma ve çalışmalarla eğitimleri performansa bağlayacağını, bunun da daha nitelikli insan kaynağıyla hizmet vermeyi sağlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Doğu ve Güneydoğu'daki uzman hekimlerin erken dönemde ayrılmalarının önlenmesi için uzmanlık zorunlu hizmetini bitirmeyen hekimlere, yan dal uzmanlık eğitimine başlamama hükmü getirildiğini bildirdi.

"(Tütünle mücadele) Bin 500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var. Bu denetimlerimizde gevşeme olduğu bir dönemden geçtik ama son 2 aydan bu yana çapraz denetimlerimizi sıklaştırdık ve buna da devam etmek istiyoruz."

Sağlık Bakanı Koca, son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildirdi.

"Kalp pili ve stent dahil olmak üzere sorun yaşanmasını asla istemediğimiz malzemelerle ilgili ihaleye çıkacağız."

"Sadece Türk Eczacıları Birliği üzerinden değil Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşların da yurt dışından ilaç teminini sağlayacak bir dönem geliyor."

Koca, sağlıkta millileşmede dışarıdaki cihazların olduğu gibi kopyalanarak burada üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiği belirterek, "Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir." dedi.

"eNabız uygulamasını şu anda 9 milyon aktif kullanan var”

"(İlaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılık) Toplam 12 milyar dolarlık bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ihracatı da kamçılamak zorundayız. Ürettiklerimizin ihracatını yapmalıyız."

"Önümüdeki süreç için kağıdı devre dışı bırakan, reçeteyi devre dışı bırakan, tamamen dijital ortamda bütün raporlamaların dahi yer aldığı bir dijitalleşmeden bahsediyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz."

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saglik bakani fahrettin koca

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People
6
1) hemşire (saglıkçı)
29.11.2018 12:57:49
16 yıldır tüm kurumlara iyileştirme yapıldı yakın zamanda askerlere 400 tl ile 900 tl zam yapıldı,polisler 5000 tl maaş alıyorlar öğretmenler 5000 tl,vaiz 5000 tl,zabıta 4500 tl ,yeni bekçi olmuş biri 4300 tl,bir astsubay 6500 tl alıyor emsallarimizden çok gerilere düştük bunları açıklayın.bir sağlıkçı olarak 3700 tl alıyorum herşey dahil. 16 yıllık çalışanım.hastanede çalışan hemşirelerin ,sağlık memurlarının canı çıkıyor hasta altı temizliği hasta banyosu enfeksiyonu bulaşıcı hastalığı tedavileri vb vb 20 yıldır sağlık çalışanlarına hiç bir iyileştirme yapılmadı bütün mennuniyet sağlık alanında olmasına rağmen devlete trilyonlar kazandırmalarına rağmen ne hafta sonu ne bayram tatili ne resmi tatiller ne yaz tatili ne kış tatili 24 saat görev yapan bizleri devletimiz ne zaman görecek imkanımız olsa bir dk bile bu mesleği yapmayız o zaman bu hastalar ne olur herşeyin başı sağlıktır bizler tedavi eden şifa dağıtan elleriz hasta ile hasta yakını ile birebir ilgilenen kişileriz. hiçbir zaman hiç bu kadar yok sayılmamış hiç yerine koyulmamıştık hiçbir değerimiz kalmamıştır itibarımız sıfır olmuştur.diğer kurumlara geç mis gibi masa başında tertemiz çalışmak var yakında ne bir hemşire nede sağlık memurlarını bulamıyacaklar böyle giderse küsmüs bir sağlık çalışanı verimli olamaz hastane çalışanlarına bir an önce zam yapılmalıdır sıfır olan döner sermayeleri tekrar düzenlenmelidir.bu şekilde hastanelerden sağlık müdürlüklerine halk sağlıklarına toplum sağlıklarına kısaca masa başı yerlere kaçışın önüne geçilmelidir personel bu şekilde hastanelerde çalıştırılmaya teşvik edilmelidir Bir an önce bir düzenleme yapılmalı maaşlara seyyanen zam ,döner sermaye yönetmenliği değiştirilmeli,ek göstergeler 3600 çıkarılmalı ,yıpranma payı verilmellidir.sabit ek ödemelerin emekliğe yansıtılmalıdır doktorlara yapıldı ve emekli maaşlarına zam yapıldı. bu maaşlar kabul edilemez olacak iş değildir sağlık çalışanları bir gün greve giderse iş bırakırsa kimse ne oluyor demesin ALMANYA 10 BİN HEMŞİRE ALIYOR NİCE HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU BAŞVURUYA GEÇTİ ÇÜNKÜ ARTIK BU MESLEK YAPILMAZ HALE GELDİ YAĞTIĞIMIZ İŞİN KARŞILIĞINI DEĞERİNİ ALAMIYORUZ O KADAR RİSKLİ BİR İŞ YAPIYORUZ Kİ YANLIŞ BİR ENJEKSİYON YAPSAN DURUM VAHİM.ŞARTLARIMIZ İNŞALLAH DÜZELİR YOKSA ÇOK KİŞİ GİTMEK İÇİN CAN ATIYOR.hastanelerde çalışan taşeron şirket personelleri iz sağlıkçılardan çok alıyor ahçısı teknisyeni sekreteri yok mesaiyok icap yok mesai dışı çalımak diyerek 3500tl alıyorlar olacak işmidiryakınca biz hemşireleri asgari ücretle çalıştırırlar artık böyle giderse
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