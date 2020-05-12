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Canlı yayında parti yapan Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
Kiraladıkları çiftlik evinde, yabancı kadınlarla beraber parti düzenleyerek canlı yayın yapan emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görevine son verildi
Canlı yayında parti yapan Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
12 Mayıs 2020 16:19 - DHA
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Ankara'da görevli olan emniyet müdür yardımcısı ve komiser, koronavirüse aldırış etmeden bir çiftlik evi kiralayıp, yabancı uyruklu kadınlar ile beraber parti düzenlemiş ve o anları canlı yayınla paylaşmışlardı.

Partiye ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ise Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLME İŞLEMİ UYGULANDI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.''

Anahtar Kelimeler:

koronavirus emniyet mudur yardimcisi komiser

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