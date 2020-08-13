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Çapa Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs vaka sayısında yaşanacak artış olasılığı için ağır vakalarda kullanılan kan sulandırıcı ilaçların stoklanması gerektiği uyarısında bulundu.
Çapa Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu
13 Ağustos 2020 09:33 - Milliyet
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, salgını önemsemeyen vatandaşlara sitem eden Tüfek, şunları söyledi:

Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı. Vaka sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta, virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu bizler biliyoruz.

Hepimizin ailesi var. Vatandaşlarımız daha duyarlı olabilirdi. Hastaların yüzde 95’i Kovid-19’u hafif semptomlarla atlattığı için önemsemiyor ve bu vurdumduymazlık dalga dalga yayılıyor. Tepe noktalarında sıkıntı yaşamamak için kan sulandırıcı bazı ilaçlanın stratejik stok ve üretimini gözden geçirmeliyiz. Kasım ayında aşı gelene kadar dayanmamız lazım.

Heparin ağırlaşan Kovid-9 vakalarında kullandığımız bir kan sulandırıcı. Bu ilacı hastalarda ilk uygulayan tıp merkeziyiz. Şu an için ilaç sıkıntımız yok ancak tablo daha kötüye gider ve nisan ayındaki durum ortaya çıkarsa şimdiden önlem almak gerekir. Ucuz bir ilaç olduğundan yeterli sayıda stoklamak sağlık açısında önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

salgin saglik calisanlari tufan tukek covid-19

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People
5
1) yg (dr)
13.08.2020 14:16:19
Sağlıkçı temaslı olursa çalışmaya devam MKE işçisi veya tarım memuru veya milli eğitim memuru temaslı olursa evde 14 gün yat. Bu nasıl adalet?
People
25
2) dr (dr)
13.08.2020 11:41:54
Hocam nasıl kızgın olmasınlar. Test + olup işe gidemeyen sağlıkçının maaşı kesiliyor. Öğretmenler 6 aydır okula gitmiyor. Ek ders ücreti dahil her türlü paralarını alıyorlar. Okula gitmede maaş alıyorlar okula gitmeden girmedikleri dersin ücretini alıyorlar. Belki 1 yıl daha böyle olacak. Ateş Kara hocamızın dediği gibi filiasyonu veya özellikli izlemleri öğretmenler yapabilir.
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