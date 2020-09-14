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Çapa Tıp Dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı!
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Çapa'da yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını vurgulayarak, "Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" dedi.
Çapa Tıp Dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı!
14 Eylül 2020 22:40 -
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Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen koronavirüs asıl etkisini İstanbul'da göstermişti. Daha sonra başta Ankara olmak üzere Anadolu'daki bazı şehirler salgın merkezi olurken İstanbul kısmen de olsa rahat nefes almıştı.

Haziran ayında kalkan yasakların ardından vaka sayısı yeniden artarken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 15

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tükek, vaka sayılarındaki artışa vurgu yaparak, şunları söyledi;

*Çapa'da 530 testin 81'i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz.

*Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek.

Anahtar Kelimeler:

prof dr tufan tukek istanbul salgin

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