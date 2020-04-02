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Çapa Tıp Fakültesi: Cemil Taşcıoğlu dışında doktor ölümü yok, bir profesör yoğun bakımda
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de Covid-19'a karşı mücadele eden sağlık çalışanları arasında ilk ölüm gerçekleşmiş oldu, hasta ve yoğun bakımdaki sağlık çalışanı sayısı ise artıyor.
Çapa Tıp Fakültesi: Cemil Taşcıoğlu dışında doktor ölümü yok, bir profesör yoğun bakımda
02 Nisan 2020 15:23 - BBC
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BBC Türkçe'ye açıklama yapan Çapa Tıp Fakültesi Dekanlığı, hayatını kaybeden toplam 3 doktorun olduğu iddiasını yalanladı. Türk Tabipleri Birliği de henüz başka ölümün olmadığını, ancak hasta sağlık çalışanı sayısının resmi rakamlardan fazla olduğunu kaydetti.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek BBC Türkçe'ye, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun haricinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden başka doktor olmadığını, fakültede sadece hastalara müdahele eden bir dahiliye doktorunun yoğun bakımda olduğunu ve durumunun "nispeten iyi" olduğunu söyledi.

Dekan Tükek, fakültede emekli 2 doktorun daha serviste tedavi altında olduğunu açıkladı.

Medicalpark Hastanesi dahiliye uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, dün akşam CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda, Çapa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden toplam 3 doktor olduğunu öne sürmüş, "Diğer doktorlarımızdan da çok kayıp var" demişti.

Prof. Dr. Mocan'ın bu iddiası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından da yalanlandı.

'Entübe durumda sağlık çalışanları var'
BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Adıyaman ancak entübe durumda (solunum sıkıntısı çeken hastalarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi) olan sağlık çalışanları olduğunu ve en az 5 sağlık çalışanının yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayıdan daha fazla hasta sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Adıyaman, "Testi negatif çıkan ama Covid-19 tanısı almış, klinik ve radyolojik olarak patanomik bulgular gösteren hem normal hasta var, bunların içerisinde sağlık çalışanları da var" dedi.

Adıyaman, bu kanıya hem gösterdikleri belirtiler, hem de akciğer filmleri ve tomografileri ile ulaştıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 601 sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıklamıştı.

Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarının tamamlanmasında geç kalındığını söyleyen Adıyaman, "Son zamanlarda yollandı ama 3 haftadır mücadele veriyoruz. Maskeler daha 4-5 gün önce dağıtılmaya başlandı" dedi.

Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanları en önde oldukları için hastalanmalarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Adıyaman, bu nedenle koruyucu ekipmanların öneminin altını çizdi.

Adıyaman, "Önce sağlık çalışanlarını koruyacaksınız ki onların vasıtasıyla toplumun sağlığını koruyacaksınız" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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