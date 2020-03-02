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Çapa Tıp'ta adları rüşvet operasyonuna karışmıştı, istenen cezalar belli oldu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla aralarında CZN Burak'ın annesi D.B'nin da bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Prof. Dr. M.A.B'nin "İcbar suretiyle irtikap" (Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak bir şey elde etmek) suçundan 4 yıl 3 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık, şüpheliler CZN Burak'ın annesi D.B ve Y.Ş'e ise yardım suçundan  2 yıldan, 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istedi
Çapa Tıp'ta adları rüşvet operasyonuna karışmıştı, istenen cezalar belli oldu
02 Mart 2020 - DHA
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İSTANBUL- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan idddianamede, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. M.K'in 7 Şubat'ta şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. İddianamede, M.K'in Çapa Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği kaydedildi.

Çapa Tıp'ta rüşvet operasyonu! Bir profesör gözaltına alındı!

Adının kullanıldığını anlayan doktor şikayetçi oldu

Daha sonra hasta yakını ve güvenlik görevlisi T.K'ın, Doç.Dr. M.K'e giderek şüpheli Y.Ş tarafından ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın M.K adına istendiğini söylediği anlatıldı. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. M. K'in şikayetçi olduğu belirtildi.

Operasyon için para götürüldü

Suç duyurusu üzerine, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce olayın suçüstü yapılması için operasyon yapıldı. 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL para ile Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Polislerce takip edilen Soner Sözanlar şüpheli Prof. Dr. M.A.B'nin odasına girdi. Şüpheli Y.Ş'e para verilirken polisler tarafından gözaltına alındığı iddianamede anlatıldı.

Şüpheli Yasin Şimşek'in polis tarafından alınan ifadesinde, Prof. Dr. M.A.B'nin eşi D.B tarafından yönlendirildiği, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söylediği belirtildi.

Neden para aldığını bilmediğini söyledi

Şüpheli Y.Ş'in ifadesi üzerine gözaltına alınan CZN Burak'ın annesi D. B ise polis tarafından alınan ifadesinde, ev hanımı olduğunu belirterek eşi M.A.B'ye yardımcı olmak için ona gelen telefonlarına cevap verdiğini söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Y.Ş'in kendilerinin getir götür işlerini yapan bir görevli olduğunu belirten D.B, Y.Ş'in hasta yakınlarından neden para aldığını bilmediğini söylediği anlatıldı.

Suçlamaları reddetti

Şüpheli Prof. Dr. M.A.B ise ifadesinde, dizini sakatladığı için şüpheli Y.Ş'in kendisine yardımcı olduğunu, getir götür işleri yaptığını ve eşi D. B'nin da ev hanımı olduğunu hastaneye kesinlikle gelip gitmediğini söylediği belirtildi. Şüpheli Y.Ş ile kesinlikle bir para alışverişinin olmadığı kaydedilen ifadede, suçlamaların asılsız olduğunu suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

3 Şüpheliye 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüphelilerden Prof. Dr. M. A. B için "İcbar suretiyle irtikap" suçuna teşebbüsten 4 yıl 3 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, yardımla suçlanan şüpheliler D.B ve Y.Ş için 2 yıldan, 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek. 

Tahliye edilmişt

Öte yandan iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanıklardan D.B 27 Şubat'ta tahliye edilmişti. 3 şüpheli hakkında tespit edilen diğer mağdurlar yönünden de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca ayrıca soruşturmaların sürdüğü belirtildi. 

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