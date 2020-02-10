Çapa Tıp'ta rüşvet operasyonu! Bir profesör gözaltına alındı!

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 lira aldığı belirlenen doktor ve eşi gözaltına alındı

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Daha sonra yapılan operasyonda rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Didem B.'nin aynı zamanda 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. M.A.B ve eşi D.B'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Genel Cerrahi uzmanı olan Prof. Mazhar Alp B'nin mide kelepçesi alanında çalışmalar yaptığı öğrenildi.