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Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Furkan T.'nin işlediği hırsızlık suçu nedeni ile ceza aldığı ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi.
Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış
26 Eylül 2020 13:14 -
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İSTANBUL-Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı. Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

'Maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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