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Çarpıcı araştırma: Ebola virüsü beyinde saklanıyor, yıllar sonra öldürüyor
ABD ordusu tarafından yapılan bir araştırma, Ebola virüsüyle ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Çarpıcı araştırma: Ebola virüsü beyinde saklanıyor, yıllar sonra öldürüyor
14 Şubat 2022 12:03 - Sözcü
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ABD ordusu tarafından yapılan bir araştırmada, Ebola virüsünün bulaştığı kişinin beyninde “saklanabildiği” ve onu yıllar sonra öldürebildiği tespit edildi.

Uzmanlar, daha önce de Ebola'nın bulaştığı kişileri yeniden enfekte edebildiğini saptamış ama bunun nedenini tam olarak belirleyememişti.

Maymunlar üzerinde yürütülen son araştırmaya göre, Ebola düşünüldüğünden daha da tehlikeli ve bir kişi enfeksiyonu atlatmayı başarsa da yıllar sonra virüs nedeniyle hayatını kaybedebilir.

Son salgının nedeni olabilir

Beynin vetriküler sisteminde saklanan virüs, yıllar sonra yeniden ortaya çıkıp hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'sinin ölümüne yol açabilen yeni bir enfeksiyona neden oluyor.

Rakamlara göre Ebola'ya yakalanan kişilerin yarısına yakını hastalığı sağ atlatamıyor.

Çoğunlukla Sahra Altı Afrika ülkelerini etkileyen Ebola virüsünde salgın dönemlerinde ölüm oranları yüzde 90'ı buluyordu.

Araştırmacılar, Gine'de geçen yıl patlak veren Ebola salgınının da 5 yıl önce hastalığı atlatan bir adamın yeniden enfekte olmasıyla başladığını tespit etti.

Daha önce Ebola kapan maymunların beyinlerinde yapılan incelemelerde, maymunların beşte birinin hala geçmişteki virüsün kalıntılarını taşıdığı görüldü. İki maymun da ilk enfeksiyondan yıllar sonra Ebola nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, bu durumun Afrika'daki birçok Ebola salgının da nedeni olabileceğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:

ebola virusu arastirma enfeksiyon beyin vetrikuler sistem

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