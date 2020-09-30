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Çarpıcı araştırma: İyileşen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor
Dünya çapında 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Güney Kore'de çarpıcı bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, iyileşen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor.
Çarpıcı araştırma: İyileşen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor
30 Eylül 2020 00:20 -
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İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden oldu, 33 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Güney Kore'den salgınla ilgili kritik bir araştırma geldi. Araştırmanın sonuçlarına göre, iyileşen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor.

Koronavirüs salgınını yenen hastalar üzerinde yapılan inceleme sonucunu aktaran Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), 965 hastanın dahil olduğu araştırmada, 879 hastanın sağlık durumunda en az bir olumsuz yön tespit edildiğini açıkladı. Araştırmanın sonuçları, hastalığı yenen her 10 hastadan 9'unda belirtilerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

HALSİZLİK VE YORGUNLUK İLK SIRADA YER ALIYOR

KDCA yetkilisi Kwon Jun-wook, "Hastaların yüzde 91.1'inde koronavirüsün bıraktığı bir yan etki görüldü. En çok görülen etkilerden biri yüzde 26.2 ile halsizlik ve yorgunluk. İkinci sırada ise yüzde 24.6 ile konsantrasyon eksikliği yer alıyor" dedi.

TAT ALMA VE KOKU DUYUSUNUN KAYBI DA GÖRÜLÜYOR

Psikolojik etkisi ve tat alma ve koku duyusunun kaybı gibi sıkıntıların da hastalığı yenenlerde yoğun görüldüğünü açıklayan Kyungpool Ulusal Tıp Fakültesi Profesörü Kim Shin-woo, araştırmanın kapsamlı bir halinin analiz edilerek hakemli bir makalede yayınlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus belirtiler halsizlik yorgunluk

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