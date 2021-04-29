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Çavuşoğlu: Sağlık Bakanı ile mayısta Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğiz
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sputnik haber ajansına demecinde, Sağlık Bakanı Koca ile beraber Rusya’ya mayıs ayı içinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Çavuşoğlu: Sağlık Bakanı ile mayısta Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğiz
29 Nisan 2021 15:25 -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik’e demecinde, “(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya’ya bir ziyaret) Planımız mevcut, fakat bunu, Rus meslektaşlarımız ile ele alabilmemiz için vaka sayılarının buna uygun seviyeye gelmesi gerekiyor. Ziyaretimizin, Ramazan sonrasında mayısta gerçekleşmesi mümkün görünüyor” dedi.


Türk Dışişleri Bakanı, Rus tarafının bunu kabul etmesi hâlinde söz konusu ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde, yani 12 Mayıs’tan önce de gerçekleşebileceğini ekledi.

Ayrıca Çavuşoğlu, sorulması üstüne, söz konusu Rusya ziyaretinde ele alınacak konulardan birisinin, Rus turistlerin Türkiye’ye dönüş ihtimali olduğunu da kaydetti.

Rusya hükümeti, Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının çok artması nedeniyle bu ülkeye uçuşlarını 15 Nisan-1 Haziran tarihleri için askıya almıştı.

Çavuşoğlu bunun yanında, Türkiye’den ülkelerine dönmeden önce, koronavirüs pozitif olup olmadıklarını belgelemek adına Rus turistlere ücretsiz PCR testi sağlayabileceklerini de kaydetti. Çavuşoğlu, buna ilişkin soruya “Tabii ki bu da değerlendirmemiz gereken bir konu” yanıtını verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı, ülkesindeki otellerde koronavirüsün yayılımına karşı gereken önlemlerin alındığını kendilerinin değerlendirebilmesi için, Rusya’dan gelebilecek sağlık denetçilerini her zaman kabul etmeye hazır olduklarını da belirtti: “Bunu geçen sene (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov ile görüşmüştüm ve Rus uzmanları davet etmiştim. Diledikleri zaman gelebileceklerini söylemiştim. Onları kabul etmeye hazırız. Şu an gelmek isteseler dahi buna hazırız.”

Anahtar Kelimeler:

mevlut cavusoglu saglik bakani rusya

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