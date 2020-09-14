CDC açıkladı: Dışarıda yemek yemek oldukça riskli

CDC, Covid-19 testi olan 314 yetişkinin katıldığı çalışmada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin hastalanmadan önce restorana gitme olasılığının diğerlerinden 2 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, her katılımcıya test olmadan 2 hafta önce maske takıp takmadıklarını veya restoranlara, barlara, spor salonlarına gidip gitmediklerini sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlara göre, test sonucu pozitif çıkan kişilerin çoğunun restoranlarda yemek yeme olasılıkları oldukça yüksek.

CDC, en yüksek riskin müşteriler ve çalışanların aralarında en az 1,5 metre mesafe olmaksızın, iç ve dış mekanlarda yemek yemeleri olduğunu belirtti.

