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CDC açıkladı: Dışarıda yemek yemek oldukça riskli
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni yayınladığı raporda salgın sırasında dışarıda yemek yemenin diğer aktivitelerden çok daha riskli olduğunu duyurdu.
CDC açıkladı: Dışarıda yemek yemek oldukça riskli
14 Eylül 2020 11:49 - MEDİMAGAZİN
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CDC, Covid-19 testi olan 314 yetişkinin katıldığı çalışmada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin hastalanmadan önce restorana gitme olasılığının diğerlerinden 2 kat daha fazla olduğunu tespit etti. 

Araştırmacılar, her katılımcıya test olmadan 2 hafta önce maske takıp takmadıklarını veya restoranlara, barlara, spor salonlarına gidip gitmediklerini sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlara göre, test sonucu pozitif çıkan kişilerin çoğunun restoranlarda yemek yeme olasılıkları oldukça yüksek.

CDC, en yüksek riskin müşteriler ve çalışanların aralarında en az 1,5 metre mesafe olmaksızın, iç ve dış mekanlarda yemek yemeleri olduğunu belirtti. 
 

Anahtar Kelimeler:

cdc covid-19 test sonucu restoran dis mekanlarda yemek yemek

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