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CDC: Biontech’in koruyuculuğu yüzde 90’dan daha fazla
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, BioNTech aşısının koruyuculuk oranı ve hastalığı engelleme seviyesini açıkladı.
CDC: Biontech’in koruyuculuğu yüzde 90’dan daha fazla
08 Haziran 2021 10:54 - cumhuriyet.com.tr
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, koronavirüs aşılarını olan kişiler, enfekte olurlarsa, aşısız insanlara göre Covid-19 hastalığını daha hafif atlatırlar.

3 bin 900'den fazla çalışanın incelendiği çalışmada, tam aşılı kişilerin enfeksiyona karşı korunma oranı yüzde 90'dan fazla. Devam eden araştırmaya göre, kısmen aşılanmış kişilerin bile enfekte olma olasılığı, aşılanmamış kişilere göre yüzde 81 daha az.

Pfizer/BioNTech'in ya da Moderna'nın iki dozluk koronavirüs aşısını olan çalışanlar, semptomları olup olmadığına bakılmaksızın, aşıların asemptomatik enfeksiyonları önleyip önlemediğini anlamak için Aralık ayından beri her hafta kendilerini test ediyorlar. 

CNN International'ın aktardığına göre, CDC tarafından araştırmaya dair şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmadan elde edilen bulgular, mRNA Covid-19 aşılarının etkili olduğuna ve çoğu enfeksiyonu önleyeceğine dair biriken kanıtlara katkıda bulundu. Ancak yine de Covid-19'a yakalanan tam aşılı kişilerin hastalığı daha hafif ve kısa geçirme olasılığı daha yüksek. Ayrıca virüsü başkalarına bulaştırma ihtimalleri daha düşük. Bu faydalar aşı olmak için bir başka önemli neden."

Bulgular geçen hafta bir sağlık hizmeti web sitesinde bildirildi ancak hakemli bir incelemeden veya bir tıp dergisinde yayınlanmadı.

Anahtar Kelimeler:

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