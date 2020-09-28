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CDC, Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 50’sinin temas takibinin yapılamadığı söyledi
CDC, Covid-19 ile enfekte kişilerin sağlık kurumlarıyla işbirliği içinde olmadığını ve yakın temaslı kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinin takibinin yapılamadığını belirtti.
CDC, Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 50’sinin temas takibinin yapılamadığı söyledi
28 Eylül 2020 13:58 - MEDİMAGAZİN
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Temas takibi, düzenli yapıldığı takdirde Covid-19 bulaşıcılığını azaltmada etkili olabilir. Fakat enfekte bireylerle yakın temas içerisinde olan kişilerin mevcut durumlarını sağlık kurumlarına iletmemesi, virüsün yayılımını artırabilir. CDC yayınladığı raporda, sağlık kurumlarının tüm çabalarına rağmen birçok hastanın temasları bildirmediğini ve birçok kişiye de ulaşamadıklarını belirtti. 

CDC, bulaşın oldukça yüksek olduğu ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinden iki ilçeyi inceledi. Raporda, Kuzey Karolina’da vakaların bir hayli yüksek olduğu dönemde, bir ilçede hastaların yüzde 48’inin temaslı olmadığını bildirdiği ve temaslıların yüzde 25’ine ise ulaşılamadığı belirtilmiş. Diğer ilçe için ise hastaların yüzde 35’inin temaslı olmadığı ve temaslıların yüzde 48’ine ulaşılamadığı bilgisine ulaşılmış.

CDC, bunun nedeninin hastaların potansiyel iş ve mali sebeplerden kaynaklı olarak temas durumunu belirtmek istemiyor olabileceğini veya kişilerin bilinmeyen numaralardan gelen aramaları cevaplandırmak istemediklerinden kaynaklanabileceğini belirtti. Ayrıca, büyük iş hacminin yetkililerin takip ve iletişim kurma olanağını azaltmış olabileceğini de ifade etti.
Rapor gösteriyor ki, potansiyel taşıyıcı kimselerin büyük bir kısmının temas takibi yapılamıyor. Fakat SARS-CoV-2 iletimini azaltmak ve toplumdaki yayılımı önleyebilmek için temas takibi oldukça önemli bir yere sahip.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 enfekte cdc temas takibi

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