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CDC, Covid-19'un 4 yeni belirtisini açıkladı
Dünyayı saran Korona virüs salgınI 10 milyon insanı etkiledi. Son olarak CDC korona virüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11 yükseldi. İşte en yaygın korona virüs semptomları...
CDC, Covid-19'un 4 yeni belirtisini açıkladı
26 Haziran 2020 14:51 - NTV
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Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı.

CDC, yeni tip korona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

YENİ 4 SEMPTOM

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, Halsizlik, Kas ya da beden ağrısı, 
Baş ağrısı, Tat ve koku kaybı, Boğaz ağrısı, Tıkanıklık veya burun akıntısı, Mide bulantısı veya kusma, İshal 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 amerika cdc ates kuru oksuruk nefes darligi

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