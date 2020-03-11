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CDC: Koronavirüs salgını 2021’de de devam edebilir
CDC yetkilisi bu sene ve gelecek sene, Amerika'da birçok kişinin daha virüse maruz kalacağını ve hasta olacağını söyledi
CDC: Koronavirüs salgını 2021’de de devam edebilir
11 Mart 2020 -
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MEDİMAGAZİN-CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) Ulusal Aşılama ve Solunum Yolu Hastalıkları Merkezi Başkanı Dr. Nancy Messonier, pazartesi günü yaptığı açıklamada salgın devam ettikçe, bu sene ve gelecek sene, Amerika'da birçok kişinin daha virüse maruz kalacağını ve hasta olacağını bildirdi.

Messonier, salgının başladığı ve binlerce vaka olan Çin'den gelen verileri işaret ederek hastaların yüzde 80'inin hafif seyrettiğini ve çok düşük bir yüzdenin kritik hasta olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un en sık belirtileri ateş ve öksürük. Daha ağır vakalarda ise pnömoniye ilerliyor. 
Amerika'da 500'ün üzerinde doğrulanmış vaka ve 20'nin üzerinde ölüm meydana geldi.

Messonier ayrıca ileri yaştaki ve altta yatan sağlık durumu olanlar gibi yüksek riskli grupları kalabalıktan ve hastalarla temastan kaçınma ve sık el yıkamaları yönünde uyardı. 

Virüse maruz kalma ihtimali olanların evde bulunmaları, özellikle yüksek riskli grubun eğer hastalanırlarsa farkındalıklarının olması gerektiği vurgulandı.

Hastalığın yayılmasının azaltılması, sağlık sistemi üzerindeki yükü de hafifleteceğinden kişisel sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğine değinildi. 

 

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

cdc nancy messonier

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