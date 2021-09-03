CDC: Kovid-19, hastane enfeksiyonlarda artışa neden oldu

MEDİMAGAZİN- ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen araştırmada yıllar içinde azalan hastane enfeksiyonlarının (HAI) 2020’de COVİD-19’la ilişkili olarak artış gösterdiği ortaya çıktı.

12 eyalette yer alan akut bakım hastanelerinin Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı (NHSN) verilerine göre:

Merkezi hatla ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (CLABSI), kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonları (CAUTI') ve ventilatörle ilişkili olaylar (VAE) özellikle yılın ikinci yarısından itibaren 2019 yılına kıyasla önemli derecede artış gösterdi. Verilerin analizi Enfeksiyon Kontrolü ve Hastane Epidemiyolojisi'nde yayınladı.

Ayrıca, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) bakterisinde de artış yaşandığı ortaya çıktı.

2015 yılından bu yana ABD’de bulunan hastalarda HAI oranlarında yaşanan düşüşün 2020’de COVİD-19 salgınıyla artış göstermesi ile enfeksiyonlarla mücadelede yer alan hastane personelinin çabalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.