CDC, Kovid-19 için 6 semptom daha belirledi

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) daha önce koronavirüs için yalnızca üç semptomun üzerinde durmuştu: ateş, öksürük ve nefes darlığı.

Pandemide binlerce hastayı tedavi eden hekimlerin gözlemleri neticesinde, federal sağlık ajansı websitesini altı yeni belirti ekleyerek güncelledi. Bu belirtiler şöyle sıralandı:

- Titreme,

- Titremeye eşlik eden sarsılmalar,

- Kas ağrıları,

- Baş ağrısı,

- Boğaz ağrısı,

- Tat ve koku duyu kaybı

NY Times'ta yer alan habere göre; Koronavirüs enfeksiyonu ile ağır hasta olan insanlar başlıca akut respiratuar distres yaşarken, hastalığa eşlik eden diğer belirtiler değişiklik gösterebiliyor.

CDC'nin revize edilen listesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün websitesinde sıraladığı semptomlardan farklılık gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü en sık belirtilerin ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olduğunu söylüyor. Ayrıca bazı hastalarda ağrılae, burun tıkanıkığı, boğaz ağrısı ve ishal de görülebiliyor. Bu belirtiler genellikle hafif şiddetle başlayıp tedricen artış gösteriyor.

Her iki kuruluş da nefes darlığı, geçmeyen ağrı ve göğüste sıkışma hissi yaşayan bireylerin acil servise başvurmalarını öneriyor.

CDC ayrıca ani bilinç bulanıklığı, uyandırılamama, dudaklar ya da yüzde mavimsi renk olması durumunda acil tubbi müdahale yapılması gerektiğini belirtiyor.

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü