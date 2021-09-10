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CDC: Tam aşılı kişilerin Covid-19'u ağır geçirme ihtimali 13 binde 1
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), tam aşı olmuş kişilerde hastaneye kaldırılma ya da hayatını kaybetme ile sonuçlanan ağır Covid-19 vakalarının son derece nadir olduğunu açıkladı. 2021 yılında virüs nedeniyle hastaneye yatışların ve ölümlerin yüzde 99'undan fazlasının aşısızlar arasında meydana geldiğini belirten CDC, tam aşılı kişilerin ağır Covid geçirme ihtimalinin 13 binde 1 olduğunu vurguladı.
CDC: Tam aşılı kişilerin Covid-19'u ağır geçirme ihtimali 13 binde 1
10 Eylül 2021 14:05 - ntv.com.tr
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan veriler ışığında tam aşı olmuş kişiler ile yeni vakaları ilişkilendiren yeni bir araştırma yayımlandı.

Çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin halihazırda corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma veya hayatını kaybetme oranının son derece nadir olduğu belirtildi.

CDC verilerine göre, iki doz Pfizer-BioNTech veya Moderna ya da Johnson and Johnson aşısının bir dozunu alan ABD vatandaşlarının ağır Covid-19 geçirme ihtimallerinin 13 binde 1’den daha az olduğu aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan ya da hayatını haybeden kişilerin yüzde 99’undan fazlas aşısız

Ocak 2021'den bu yana ABD'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ya da hayatını haybeden kişilerin yüzde 99’undan fazlasının aşılanmamış kişiler olduğunu aktaran CDC, aşıların ciddi vakalar ve varyantlara karşı işe yaradığının altını çizdi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, halihazırda hastaneye yatan aşısız kişilerin arasında yaşlıların veya hastalık geçmişine sahip olanların öne çıktığını vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 459 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 652 bin 706'ya çıktı.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz aşı oldu

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 208 milyon 24 binden fazla kişiye ilk doz, 177 milyon 104 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

ABD’de, 12 yaş üstündeki kişilerin yüzde 63’ü, 18 yaş üstündeki kişilerin ise yüzde 65’i tamamen aşılandı.

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