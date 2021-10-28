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CDC'den dördüncü doz açıklaması: Bağışıklığı baskılanmış kişilere uygulanacak
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bağışıklık sistemi coronavirüse karşı normal reaksiyon verme yetisi azalan kişilerin dördüncü doz aşı olabileceklerini açıkladı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) aşılardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Doran Fink, "Acil kullanım yetkisi kapsamında, bağışıklığı baskılanmış ve üç doz aşı olan bir kişi altı ay sonra bir destek dozu almaya hak kazanacaktır" diye konuştu.
CDC'den dördüncü doz açıklaması: Bağışıklığı baskılanmış kişilere uygulanacak
28 Ekim 2021 11:29 - ntv.com.tr
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüs aşıları ile ilgili kılavuzunda güncellemeye gitti.

Yapılan güncellemeyle bağışıklık sistemi corona virüse karşı normal reaksiyon verme yetisi azalan kişilerin dördüncü doz aşı olabilecekleri belirtildi.

İlk üç aşısını olan kişilerin en az altı ay sonra ek bir doz corona virüs aşısı olabileceklerini belirten CDC, kişilerin Johnson and Johnson aşısı da dahil olmak üzere mevcut aşılardan herhangi birini olabileceklerini belirtti.

Yayımlanan yazıda, üçüncü doz aşıyı olan kişilerin bağışıklıklarının azalmasının durumunda tavsiye edilen dördüncü doz aşının amacının üçüncü doz gibi azalan bağışıklığı artırmak olduğunun altı çizildi.

CDC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin tahmini yüzde 2,7'sinin virüse karşı bağışıklık tepkisinin azaldığının altını çizerken, bağışıklığı baskılanmış herkesin dördüncü bir doza ihtiyacının olmayacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Covid aşısı tepkileri üzerinde çalışan cerrahi profesörü Dr. Dorry Segev, "İyi bir koruma düzeyine ulaştıktan altı ay sonra korumanızın azaldığını biliyoruz ve bunu artırmamız gerekiyor" dedi.

Dördüncü doz aşının normal bağışıklık sistemi olan ve bağışıklığı baskılanmış insanlar için olduğunu vurgulayan Segev, "Bu ülkedeki bağışıklığı baskılanmış 11 milyon insandan bazıları iki dozla iyiydi ancak bazıları ise üç dozla iyi değildi ve dördüncü bir doza ihtiyaçları var” diye konuştu.

En az 6 ay sonra

CDC sözcüsü Kristen Nordlund ise yaptığı açıklamada, "Klinik konuların tartışılması sonucunda güncelleme geldi" dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) aşılar ve ilgili ürünler bölümünden sorumlu klinik müdür yardımcısı Dr. Doran Fink, "Acil kullanım yetkisi kapsamında, bağışıklığı baskılanmış ve üç doz aşı olan bir kişi altı ay sonra bir destek dozu almaya hak kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

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