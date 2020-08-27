CDC’den ilginç karar: Temaslı olup asemptomatik olan kişiler test yaptırmak zorunda değil

MEDİMAGAZİN-ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), daha önce, Covid-19 hastalığına yakalanmış bireyle temas halinde olan ancak hastalığı asemptomatik geçiren kişilerin de test yaptırması gerektiğini savunuyordu. Ancak 24 Ağustos tarihinde güncellediği bilgiye göre, temaslı ancak asemptomatik kişiler bağlı olduğu sağlık kuruluşu tavsiye etmedikçe test yaptırmak zorunda değil.

CDC’nin “Covid-19 Pandemi Planlama Senaryoları”na göre, bulaşıcılık %50 oranında semptomlar ortaya çıkmadan önce gerçekleşiyor. Ayrıca kılavuzda, “hiçbir semptom göstermeyen hastaların da birer taşıyıcı olabilecekleri ve virüsü diğer insanlara yayabilecekleri” ibaresinde herhangi bir değişiklik yok.

Yapılan değişikliği savunanlar olduğu gibi buna itiraz edenlerin sayısı da fazla. Trump yönetiminin test çalışmalarına liderlik eden Brett Giroir, yapılan değişikliğin sağlık çalışanları ve sağlık kliniklerini güçlendireceğini ve bu değişikliğin arkasında olduğunu bildirdi. Fakat sağlık çalışanları aynı fikirde değil.

Asemptomatik kişilerin toplumdaki bulaş oranını artırdığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, CDC’nin yaptığı değişikliğin hiçbir fayda sağlamadığını savunanlar da az değil.

Harvard Üniversitesinde epidemiyoloji profesörü olan Dr. Michael Mina, virüsü en çok yayan grup olan asemptomatik kişilerin devamlı takibini yapmanın çok önemli olduğunu, bu yüzden bu yeni değişikliğin oldukça endişe verici olduğunu dile getirdi.

George Washington Üniversitesinde halk sağlığı profesörü olan Dr. Leana Wen, asemptomatik hastaların %50 oranında bulaşıcılığı artırdığını, daha az teste değil aksine daha çok teste ihtiyaç olduğunu belirtti.

Diğer sağlık profesörleri ve eski sağlık çalışanları da, asemptomatik kişilerin toplumdaki bulaş oranını doğrudan etkilemesinden dolayı CDC’nin yeni uygulamasını eleştirdi. Uzmanlar, temaslı kişilerin test edilmesinin onların takibinin yapılmasında son derece önemli rol oynadığını vurguluyor.

Yapılan açıklamalara göre, test sayısındaki kısıtlılık nedeniyle sağlık çalışanlarının zor durumda kalmaları bu uygulamayı yürürlüğe koymada etkili. Ayrıca Başkan Trump da, daha önce defalarca daha az sayıda test yapılması gerektiğini belirtmişti. ABD’de, günde yaklaşık 700 bin tanı testi gerçekleştiriliyor.

Buna ilaveten CDC, ABD’nin ulusal müdahale planı için Covid-19 pandemisinde test ve takip izleme sisteminin önemine vurgu yapan bir satırı da kılavuzdan kaldırdı.

